Haití gana histórico partido de la Copa Oro

Dos goles del atacante Frantzdy Pierrot condujeron ayer a Haití hacia la remontada (2-1) sobre una sorpresiva Selección de Bermudas, en partido correspondiente a la primera jornada del Grupo B de la Copa Oro de la Concacaf.

Bermudas sorprendió al terminar el primer tiempo en ventaja con el gol de Dante Leverock; sin embargo, el segundo fue dominado completamente por Haití, que obtuvo un justo premio con las anotaciones de Pierrot a los 54 y 66 minutos.

Haití y Bermudas, que comparten el Grupo B junto a Costa Rica y Nicaragua, protagonizaron en el Estadio Nacional de Costa Rica el primer partido en la historia de la Copa Oro que se disputa en una sede que no sea México, Canadá o Estados Unidos.

El compromiso, que sirvió como antesala del partido entre Costa Rica y Nicaragua, fue intenso en la primera mitad y con un conjunto de Bermudas que sorprendió con la velocidad y el nivel de algunos de sus futbolistas.

El '10' Zeiko Lewis fue el jugador más destacado de Bermudas con su excelente manejo de la pelota y de los hilos de su equipo, pero fue el zaguero y capitán Dante Leverock el encargado de abrir el marcador con un cabezazo en jugada de tiro de esquina en el tiempo de reposición del primer periodo.

Haití también dispuso de buenas jugadas para anotar pero sus delanteros Frantzdy Pierrot y Duckens Nazon carecieron de puntería en dos jugadas claras.

En el segundo tiempo Haití salió decidido a atacar y al minuto 54 consiguió el empate en una jugada a balón parado que Pierrot definió con un certero cabezazo.

La mejor condición física y calidad de Haití inclinaron poco a poco la balanza ante un rival que se desdibujó y no pudo contener los constantes ataques.

Pierrot le dio la ventaja a Haití al 66 en un remate a bocajarro tras una gran atajada del portero Dale Eve, la mejor figura de Bermudas.

El próximo jueves Bermudas enfrentará a Costa Rica y Haití a Nicaragua en la segunda jornada del Grupo B.

Play of the Game presented by @sprint

Frantzdy Pierrot taps in his brace and gives @fhfhaiti the victory.#HAIvBER #ThisIsOurs #GoldCup2019 pic.twitter.com/xFBqhS5ASX

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 17, 2019