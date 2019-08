'Joya' de 17 años se decantaría por Estados Unidos, tras ser relegado del Tri sub-17

El defensor de 17 años de edad, Nicolás Carrera, considerado uno de los mejores prospectos de la Academia del FC Dallas, y con doble nacionalidad, que se disputan México y EE.UU.

Carrera fue llamado para disputar un torneo en a disputar un torneo de selecciones Sub-17 en Niigata, Japón, donde el Tri se proclamó Campeón del certamen. “Cuando supe de la convocatoria, con mi familia éramos un mar de lágrimas. Ahora que lo estoy contando ¡quiero llorar otra vez! Fue algo tan emocionante que nunca lo voy a olvidar”, dijo en entrevista con el Diario Al Día en Estados Unidos.

Luego de esta participación con la Selección Mexicana, el combinado de las barras y las estrellas se fijó en él y lo llamó para saber si le gustaría vestir la camiseta del país en el que radica desde los seis años de edad, a lo que respondió que su prioridad era México.

“No se enojaron ni nada, tuvieron una respuesta muy profesional y eso lo agradecí porque quizás en el pasado esto lo veían como una falta de respeto, pero gracias a Dios no se han cerrado las puertas”, dijo al mismo diario esta semana.

Pero Marco Antonio Ruiz, entrenador de la Selección Mexicana Sub-17, lo relegó para la última concentración previa al Mundial de la categoría en Brasil que se disputará en octubre.

Eso lo aprovechó Estados Unidos, curiosamente para convocarlo para el mismo torneo en Dinamarca, pues así lo confirmó el FC Dallas este miércoles.

We've got an @UHC Call-Up!

Congratulations to Nico Carrera for getting called up to the U.S. Youth National Team U-17s.

📰https://t.co/SVbP030oFu pic.twitter.com/3u1K92iUBn

— FC Dallas Youth (@FCDallasYouth) August 28, 2019