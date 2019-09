Un Real Madrid alternativo vence al Osasuna y es nuevo líder

Las jóvenes promesas brasileñas Vinicius Júnior y Rodrygo firmaron sendos golazos con los que el Real Madrid se impuso el miércoles en casa 2-0 al Osasuna, para quedar como único líder de la Liga de España.

Los tantos de las joyas brasileñas del Madrid brillaron en un duelo en el que el técnico Zinedine Zidane hizo ocho cambios en su alineación habitual con miras al derbi del fin de semana ante el Atlético de Madrid, que horas antes venció 2-0 al Mallorca y terminó la jornada en la segunda posición.

Vinicius Júnior, de 19 años, destrabó el duelo con un soberbio disparo desde fuera del área, que alcanzó a rozar el zaguero Raúl Navas, y se metió al ángulo a los 36 minutos.

Depois de algumas vaias, Vinicius Júnior responde à torcida do Real Madrid com um golaço e desaba no choro! pic.twitter.com/n1zYSaNets

— Marquinhos Assunção (@marquinhosassun) September 25, 2019