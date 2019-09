Miguel Herrera: La jugada de Briseño es imprudente pero no “mala leche”

Miguel Herrera fue a visitar a Giovani Dos Santos a hospital donde se encuentra, tras la lesión que sufrió anoche en el Clásico de Clásicos.

“Se encuentra bien, animado y esperando que ya lo den de alta para que pueda empezar a trabajar” declaró Herrera a los medios de comunicación que lo esperaban afuera de las instalaciones del hospital.

Al ser cuestionado sobre una posible solicitud de inhabilitación para Antonio Briseño comentó “ eso no nos corresponde a la parte deportiva, le corresponde a la parte directiva, aunque creo que es una jugada imprudente, con fuerza desmedida, pero no de mala leche, la directiva tendrá que analizar lo que tiene que pasar”.

"Antonio Briseño tiene mucho ímpetu, vive con mucha pasión cada jugada, pero a veces ese ímpetu es desmedido” señaló El Piojo sobre el defensor rojiblanco.

Al ser cuestionado por las imágenes que circulan del “supuesto” escupitajo de Guillermo Ochoa dijo “es una estupidez, no hay intención de Memo, no hay ninguna acción baja, Ochoa es un chavo integro, si le reclaman pero no hay mala intención de ninguna de las partes”.

“Aun desconocemos el tiempo que estará fuera, pero hasta mañana (lunes) sabremos con exactitud todo, pero lo importante es que Gio esté y se recupere al cien” sentenció Miguel Herrera.

