Chivas siente 'impotencia' por riesgo de quedarse sin Liguilla

Chivas está muy cerca de consumar un fracaso más. a menos que ocurra un milagro, serán cinco torneos consecutivos sin Liguilla. El plantel reconoce la “impotencia” que siente por no ver la luz al final del túnel, pero el defensor Oswaldo Alanís asegura que este mal momento es parte de un proceso que los llevará a los buenos resultados.

“Impotencia , pero al mismo tiempo viéndolo de una manera más neutral, más tranquila, también son procesos que van pasando. Hay que ir trabajando, hay que ir sumando y entender que Chivas es exigencia al 100 por ciento. Hay que estar en todos los torneos, pero con trabajo como fue en su momento con Matías o con diferentes entrenadores, podemos agarrar una idea y cosechar buenos resultados. Es lo que nos queda, trabajar, pensar que se puede, pensar que vamos a sumar de tres para lo que se viene”, explicó Oswaldo Alanís.

TE RECOMENDAMOS Molina afirma que la disciplinaria les dio la razón: '¡no era roja para Vega!'

Añadió que con Luis Fernando Tena como técnico, el equipo va por buen camino. Los amistosos de esta semana ante Morelia y León serán útiles para el proceso. “Se va mejorando y trabajando en ciertas cosas, por lo que estos juegos amistoso nos van a servir para irnos puliendo más, entender con mayor razón lo que estamos trabajando con Luis Fernando Tena y Chava Reyes, seguir mejorando que esa es la idea para que puedan venir las cosas buenas. Ahora debemos trabajar, aprovechando este tipo de juegos que nos va a servir mucho”, detalló el zaguero central.

Por otra parte, aplaudió que le retiraran el castigo a su compañero Alexis Vega, por la polémica roja que recibió ante Pumas. “Es positivo por la calidad que tiene y lo que nos aporta. Ahí se aprueba que no fue algo con intención y son cosas que pasan en el futbol. Siempre va a ser bueno para el equipo y de cara a lo que viene, de cara al juego ante Monterrey, va a ser bueno contar con él”, señaló Oswaldo Alanís.

TE RECOMENDAMOS OFICIAL: Miguel Herrera es suspendido tres partidos por insultar al árbitro

“Es difícil hablar a toro pasado, pero sí afectan, son decisiones (arbitrales) que por ahí influyen en el juego, detalles que a lo mejor un hombre más te cambia el cómo presionar o no dejar mandar un centro. Pero al final es un hubiera, no existe y sí es algo que no nos hubiera gustado, pero es parte futbol. Hay que afrontarlo y debemos pensar en lo que tenemos que hacer para mejorar”, agregó.

“Cuesta, como te digo también es difícil, cuando ha sido positivo (el uso del VAR) también se comenta mucho. Me gusta ser muy neutral y pensar que todo es por algo, no hubiéramos querido que pasara y menos que afecte en el marcador. Hay que afrontarlo como es y lo que podemos hacer ahora es lo único que nos queda”, concluyó el futbolista de Chivas.

TE RECOMENDAMOS