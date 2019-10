“No fue tan grave como Culiacán”, Vucetich sobre violencia en San Luis

Después de que, por actos violentos entre porras de Queretaro y San Luis se tuviera que detener el partido a falta de cinco minutos, el técnico Víctor Manuel Vucetich comentó los hechos en conferencia de prensa.

"No soy yo para poner una sanción ejemplar. ¿Para los dos equipos (sobre una sanción para ambos clubes)? No entiendo por qué si estamos de visitantes", explicó y encaró al reportero que cuestionó "no entiendo tu pregunta", le dijo. "Nosotros en la cancha no tuvimos ningún incidente de violencia ni nada. Es incongruente que seamos los dos porque somos visitantes, esto no está más grave que en Culiacán", terminó.

El estratega indicó que se percataron de la gravedad de la situación hasta que la gente comenzó a descender al terreno de juego.

“Nosotros sentimos todo tranquilo, no supimos en qué momento empezó todo, cuando vimos a los aficionados bajando a la cancha nos dimos cuenta. Hubo unos que encararon a los jugadores y nos retiramos a los vestidores”, apuntó.

Incluso, señaló el ejemplo de las porras de Monterrey y Tigres que se han controlado cuando se enfrentan estas dos escuadras en el Clásico Regio.

"La determinación la debe tomar la gente que pone las reglas en coordinación con las autoridades del gobierno. Se han hecho cosas muy positivas, como en Monterrey se han controlado a las dos aficiones y se ha hablado mucho con ellos para que en un Clásico con Monterrey vs Tigres se ha eliminado y controlado perfectamente bien".