'Hice famoso a Vela, debería estar feliz': Zlatan Ibrahimovic

La 'guerra' entre Zlatan Ibrahimovic y Carlos Vela continúa, pese a que el LAFC fue superior y venció por 5-3 al Galaxy, resultado que los colocó en la final del Oeste de la MLS, instancia en donde se medirán ante el Seattle Sounders.

"Hice famoso al LAFC. Hasta a Vela lo hice famoso, debería estar feliz", declaró el atacante sueco a los medios de comunicación, luego de la dolorosa derrota que sufrieron en el Banc of California Stadium, donde el mexicano fue figura, luego de marcar su doblete.

Con un poco de soberbia incluida, Zlatan aseguró que en caso de irse de la Liga estadounidense, pocas personas la verán. "Todos están aquí conmigo, deberían estar hablando con ellos (LAFC)", dijo a la prensa.

ARREMETIÓ CONTRA EL VAR

El Clásico se vio envuelto en la polémica arbitral, por lo que Ibrahimovic no dejó pasar la oportunidad de hablar de ello. "Si tienes el VAR debería estar más controlado, pero si está tomando café (el árbitro) es difícil. Ni siquiera fue a revisar. Pero no me quiero quejar porque perdimos, ese no es mi estilo".

