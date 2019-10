Fallece Enriqueta Basilio, símbolo del olimpismo mundial

La ex atleta mexicana Norma Enriqueta Basilio Sotelo falleció este sábado a los 71 años de edad, informó el Comité Olímpico Mexicano.

"La Familia Olímpica mexicana lamenta el deceso de nuestra querida #EnriquetaBasilio, emblema del olimpismo mundial al ser la primera mujer en prender un pebetero olímpico de Mexico68. Nuestra solidaridad a sus hijos, familiares y amigos en este difícil momento. QEPD", publicó el COM en sus redes sociales.

Enriqueta Basilio Sotelo es la mujer que pasó a la historia por ser la primera en encender un pebetero olímpico, en la edición de México 1968.

En esa edición olímpica compitió en los 400 metros, relevos 4 x 100 metros y 80 metros con obstáculos.

Ganó la medalla de bronce en relevos de 4×100 m en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970.

Fue miembro permanente del COM. Incluso, tuvo el honor de portar la Antorcha Olímpica en el relevo de Atenas 2004 en la Ciudad de México.

Carlos Padilla, presidente del COM, lamentó la perdida: "Lamento profundamente el fallecimiento el día de hoy de nuestra muy querida amiga e icono del Olimpismo, Queta Basilio, digna representante del Movimiento Olímpico internacional. Nuestro respeto y apoyo solidario a su familia y amigos, hasta siempre. QEPD".

El subsecretario de Relaciones Exteriores Julián Ventura mandó un mensaje: " Triste noticia: el Comité Olímpico de México acaba de confirmar que #EnriquetaBasilio , la primera mujer en encender el caldero olímpico, murió a los 71 años. Hace 13 días la recordamos en el aniversario del Mexico 68″

Sad news: Mexico’s Olympic Committee @COM_Mexico has just confirmed that #EnriquetaBasilio, the 1st woman to light the Olympic cauldron, has died at age 71. 13 days ago we remembered her on the anniversary of the #Mexico68 @Olympics 🇲🇽 pic.twitter.com/88qd4fpp3x

