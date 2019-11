Luchador muere tras ser arrollado por camión

La lucha libre se vuelve a vestir de luto tras la noticia de que la estrella independiente Matt Travis falleció a los 25 años de edad.

Varias fuentes cercanas al luchador informaron que Travis estaba en un carril bici saliendo del puente Willis Avenue alrededor de las 2:30 am del sábado por la mañana cuando un conductor de camión de volteo hizo una vuelta ilegal. Cuando el camión giraba, golpeó al luchador, enviándolo al suelo con un severo trauma corporal. Fue llevado al hospital, donde fue declarado muerto.

Hasta el sábado por la mañana, nadie ha sido arrestado en relación con su muerte y la investigación está en curso.

Su entrenador, Amazing Red, tuiteó: “Simplemente no puedo. No entiendo la vida a veces. Voy a tratar de armarlo para ti hoy. ¡Solo quiero verte! ¡Hablar con usted! Lo siento. Te amo Matty.

Matt Travis se encontraba en competición desde hace varios años, pasando por empresas como Combat Zone Wrestling, Game Changer Wrestling, y House of Glory Wrestling, la cual consideraba su hogar. Su etapa más conocida surgió al hacer equipo con Ken Broadway en la agrupación Murder by Kicks (MBK).

Varios luchadores del círculo independiente, además de estrellas de la empresa WWE como Sasha Banks y Curtis Axel lamentaron la noticia en sus redes sociales.

This was my first time seeing Matt Travis at #GCW5150 and I was blown away. Very sad news. https://t.co/zWZHupevJ4

I just can't.

I don't understand life sometimes.

I'm gonna try and pull it together for you today.

I just want to see you! Talk to you!

I'm sorry. I love you Matty pic.twitter.com/LoZhbitbjX

— ₳₥₳Ⱬł₦₲ RƎD (@AmazingRed1) November 9, 2019