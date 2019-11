Pulido dedica título de goleo a Jorge Vergara

Por primera vez en ocho años, un futbolista mexicano conquistó el título de goleo en la Liga MX. Alan Pulido compartió la distinción con Mauro Quiroga, del Necaxa, al concluir el Torneo Apertura 2019 con 12 tantos. Luego de alcanzar esa meta individual, el 9 del Rebaño Sagrado le dedicó dicho logro al recién fallecido dueño de Chivas, Jorge Vergara.

A través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, Alan Pulido recordó al empresario, quien lo contrató años atrás para jugar con el Rebaño Sagrado. Se dijo satisfecho por poderle cumplir una de las promesas que en vida le hizo a Jorge Vergara y lamentó que sus 12 goles no hayan sido suficientes para calificar a la Liguilla.

“Me siento muy contento por un logro más obtenido en mi carrera, era algo que siempre había soñado y trabajado para ello y ahora lo he cumplido. Fue una de las metas que me propuse al llegar a Chivas y gracias a Dios se me ha dado, aunque la realidad, cambiaría este título de goleo por estar en la Liguilla porque para mí siempre lo más importante será el equipo”, explicó.

“Gracias a la afición y cada una de las personas que siempre confió en mí y me brindó todo su apoyo desde el principio que declaré que pelearía por el título de goleo. A las que no, también, sin duda son las que me hacen sacar esa garra y ese coraje para superarme, demostrarme a mí mismo y a todos los mexicanos que podemos. En una Liga llena de extranjeros no es nada fácil realizar este logro”, añadió.

“Gracias a mis compañeros de Chivas que ellos son los principales de que este sueño se me cumpliera. Sin ellos este logro no tendría sentido, gracias a todos los cuerpos técnicos con los que estuve y estoy porque a cada uno le aprendí lo mejor y me dejaron muchas enseñanzas”, continuó Alan Pulido, después de terminar su mejor campaña individual.

“Gracias a mi familia que son mi motor día a día para salir adelante y en los momentos más difíciles son los que siempre me apoyan y me levantan. Gracias a mi novia que vive conmigo el día a día y siempre me inspira a dar lo mejor de mí. Pero sobre todo gracias a Dios por permitirme vivir estos momentos y porque sin él nada de esto sería posible”, señaló.

En la parte final de su carta, recordó al dueño del Guadalajara, fallecido el pasado 15 de noviembre en la ciudad de Nueva York. “Dedicó este título de goleo a cada persona nombrada en este mensaje, pero sobre todo en especial al señor Jorge Vergara Madrigal que hace unos días se nos adelantó en el camino. Por él estoy acá en chivas y por él amo estos colores”, aseveró el delantero del Rebaño Sagrado.

“Querido Jorge, donde quiera que estés, te acabo de cumplir una de las promesas que te hice. Y sé que tú fuiste parte de esto para que lo lograra. Gracias por creer en mí y por confiare siempre en los mexicanos. Este título es para ti. Hasta siempre, Jorge. DEP”, concluyó Alan Pulido.

