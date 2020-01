Javier Aguirre le resta importancia al descenso que vive el Leganés

El director técnico mexicano Javier Aguirre restó importancia al tema del descenso que vive el Leganés, debido a que aún hay camino por recorrer en la temporada 2019-2020 de la Liga de España.

“Como faltan 20 partidos… no le doy mucha importancia. Pase lo que pase el equipo debe ir partido a partido, 90 a 90. Es de lo que vamos a vivir de aquí al final”, comentó en conferencia de prensa.

Si bien un triunfo de este viernes contra Valladolid en el cierre de la primera vuelta de la campaña puede permitir al Leganés salir de la zona de descenso, es decir de los últimos tres lugares de la clasificación, lo cual no inquieta al “Vasco” Aguirre.

“Que momentáneamente puedas pasar la noche fuera del descenso no es algo que me quite el sueño. La Liga se decide en mayo, los cinco o seis últimos partidos son fundamentales. Viene la cuesta de enero, rivales complicados, y tenemos que dar la cara”, detalló.

Los pepineros marchan en el lugar 19, penúltimo de la tabla, con 13 puntos y de ganar rebasarían al Mallorca, que posee 15 unidades, mientras que Valladolid cuenta con 20 puntos en el puesto 14.

Desde su llegada, Leganés ha cosechado ocho unidades tras vencer al Celta de Vigo y Espanyol de Barcelona, así como por los empates frente a la Real Sociedad y Deportivo Alavés, resultados que se deben a la confianza que recuperó el plantel.

“Estos ocho puntos que llevamos son producto de la confianza que paulatinamente hemos ido recuperando”, comentó el mexicano más allá de que perdieron ante Barcelona y Sevilla, partidos en los que el “Lega” dejó buena impresión.

“Le peleamos al Barcelona, al Espanyol, a la Real. Hemos generado entre todos nosotros una confianza en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario”, resaltó el “Vasco” Aguirre.

Dejó en claro que no ha solicitado refuerzos para el club en este mercado invernal de transferencias de enero y sólo ha hablado con la directiva respecto a las salidas que pueden existir en mutuo acuerdo con jugadores que han tenido poca actividad.