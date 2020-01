“Esta inversión no se volverá a repetir”: Ricardo Peláez

La inversión de Chivas para el Clausura 2020 fue histórica. Ricardo Peláez convenció a Amaury Vergara de abrir la cartera para contratar refuerzos y armar un plantel altamente competitivo. Pero el director deportivo del Rebaño Sagrado advierte que un gasto como el ahora realizado, no se repetirá en el futuro cercano del equipo.

“Lo platicamos largo y tendido en muchos sentidos, no sólo con él, hay un consejo directivo. Lo platicamos y creo que el momento importante para hacerlo era ahora, retomar el protagonismo. Hoy tenemos un buen plantel, pero no tenemos un equipo, hay que trabajar fuerte y hay que reflejarlo en la cancha. Todavía falta, no hemos conseguido nada, eso de Súper Chivas 2.0 o quién sabe qué inventos, eso perdónenme pero no sale de nosotros. El equipo está trabajando con humildad”, explicó.

“Estoy muy ilusionado con este inicio de torneo, yo no diría que los convencí, creo que nos convencimos todos de que lo mejor era invertir en el momento adecuado. Esta inversión no se va a volver a repetir por lo menos en lo que me toque estar. Tenemos que producir jugadores, vienen muy buenos talentos, los estamos incorporando. Hoy entrenaron 6 de la Sub-20 y Sub-17”, añadió Ricardo Peláez.

👊💥"Chivas NUNCA debe volver a pasar cinco torneos sin clasificar a Liguilla. No es un objetivo, es una obligación": Ricardo Peláez pic.twitter.com/q4kQVtXEov — Publisport México (@Publisport_MX) January 7, 2020

Además, aseguró que si se tiene confianza para invertir con él es porque ofrece resultados. “Parecería que a mí me dan inversión nada más, ¿por qué no se la dieron al anterior o al otro? Si me la dan es por algo, me ha tocado esa fortuna de llegar a un puesto de dirección deportiva y hacer bien las cosas, como me gusta y como merece la afición. Chivas no puede pasar cinco torneos sin calificar, no debe pasar nunca más en esta institución. Los objetivos son claros, ahora que tenemos este gran plantel en calidad y cantidad”, señaló.

“No podemos tener una temporada de no calificar, lo mínimo es calificar, pero no como objetivo sino como obligación y ya estando ahí, pelear el título, como debe ser Chivas. Los objetivos son esos, Chivas no puede darse el lujo de no calificar. Por política propia, somos puros mexicanos y para mí también es aprendizaje. Tuve experiencias con puros mexicanos en Selección, pero he visto el otro lado de la moneda también. Ahora no hay muchas opciones de dónde escoger, creo que tenemos los mejores mexicanos en Chivas y eso me tiene muy ilusionado”, sentenció Peláez.

Finalmente, celebra el haber tenido absoluto poder de decisión en el armado del actual plantel. “Recuerdo que cuando hablé con Amaury, la última pregunta que me hizo ya para despedirnos fue: ¿si no tenemos ningún refuerzo, ninguno, si nos quedamos como estamos, vendrías a Chivas? Fue la última pregunta y le dije que sí. Yo no sabia qué iba a pasar porque esa última pregunta me hacía pensar que podía haber o no haber. Sin embargo, a Chivas nadie dice que no”, reveló.

“No voy a decir que corrí ese riesgo, al contrario tomé ese reto, la gran oportunidad que nos pone la vida cuando inicias un trabajo de tratar de conformar un buen grupo de trabajo. Hemos conformado un buen grupo y sí hubo esa inversión, pudimos con libertad total elegir al cuerpo técnico y junto con él, elegir a los refuerzos. He tenido libertad total, cosa que valoro muchísimo y me responsabiliza también muchísimo”, concluyó Ricardo Peláez.