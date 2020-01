Luis Fernando Tena firmó por año y medio más con Chivas

Luis Fernando Tena seguirá al frente de Chivas al menos por tres torneos más. El técnico rojiblanco fue renovado por año y medio, luego de los buenos resultados que tuvo al final del pasado Torneo Apertura 2019. Ahora, el “Flaco” tiene el compromiso de ofrecer éxitos con un equipo que se reforzó gracias a una inversión millonaria.

“Está ya firmado, estoy contento porque es un contrato de año y medio. Ojalá pueda llegar y extenderlo, sabemos cómo es la vida de los técnicos. Pero me siento muy contento, con la mentalidad de durar mucho tiempo más y poder dejar huella, dejar algo. Se deja huella sólo ganando algo”, explicó el entrenador.

Sobre las exigencias que ahora tiene, señaló: “No me dijeron nada, pero las entiendo bien y la que me pongo es que el equipo juegue bien al 100 por ciento de su capacidad, que le agrade al público. Queremos el estadio lleno y que gane el equipo, que sea el equipo que la gente quiere”.

Aseguró que su relación con Ricardo Peláez es buena. “Yo me llevo bien con toda la gente, hasta con mi esposa me llevo bien después de 30 años de casados”, bromeó. “Soy muy claro para hablar, tengo mucha comunicación, hablo de frente. No por pensar diferente somos enemigos, siempre he sabido que el técnico debe dar explicaciones a la directiva. Si me habla él, Amaury, Mariano, Marcelo, voy y les explico lo que pasó en el partido, lo que planeaba, lo que intenté con los cambios. Igual que le platico lo que pienso al siguiente juego, es cuestión de comunicación. Seguramente tendremos no discusiones, sino conversaciones de quién debe jugar y más con este plantel”, sentenció.

Ahora, con la expectativa que ha levantado Chivas, Luis Fernando Tena pide calma y que no se espere de este plantel una goleada cada semana. “Todos sabemos que eso partidos ya pasaron de moda, eran hace 30 años. Las goleadas son casualidades, accidentes y hoy no se dan. Si el sábado gano por uno, me voy contento. Nadie piensa en golear, esos partidos son accidente y más en México, aquí todo es muy parejo, el del fondo le gana al líder, cada punto en México hay que trabajarlo”, concluyó el “Flaco”.