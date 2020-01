Faitelson critica 'falta de humildad' del Chicharito y el jugador le responde

Luego de un paso de más de 10 años en el futbol europeo, Javier Chicharito Hernández decidió ponerle fin a dicha aventura y volver al futbol de la Concacaf para enfundarse en los colores del LA Galaxy, equipo con el que este jueves fue presentado y realizó su primer entrenamiento.

Durante la conferencia de prensa, el mexicano afirmó que tras su paso en el futbol europeo regresa al continente como una leyenda del futbol mexicano, situación que ha generado polémica en redes sociales por aficionados y expertos en el tema.

David Faitelson, Periodista de ESPN que siempre se ha destacado por hacer comentarios que en muchas ocasiones son tomados como ofensivos hacia ciertos personajes, cuestionó la actitud del Chicharito en su presentación, asegurando que el goleador mexicano carece de humildad.

"Al Chicharito de hoy le falta un poco de humildad", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Al “Chicharito” de hoy le falta un poco de “humildad”… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 23, 2020

De inmediato el ex jugador del Sevilla contestó el tweet de Faitelson, asegurando que no fue arrogancia de su parte ni que le faltara humildad al asegurar ser uno de los mejores jugadores en la historia del futbol mexicano.

"David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en Europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. Fuerte abrazo David", escribió el delantero mexicano.

David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. Fuerte abrazo David! https://t.co/QG0xY6c02S — Chicharito Hernandez (@CH14_) January 24, 2020

