‘El problema del arbitraje es la gente que rodea a Arturo Brizio’: García Orozco

Tras la polémica sucitada en el último partido de Pumas en Copa MX, donde salió expulsado Jesús Rivas de los universitarios, en lugar de Martín Barragán, el ex silbante Roberto García Orozco señaló que fue un error grave:

“Finalmente es una situación grave. Es un error de identidad y se toma una medida técnica adecuada pero la medida disciplinaria es errónea, El árbitro no busca un ángulo para ver la jugada y se le va. Se observa en el video que el silbante determina con lo que vio", señaló García Orozco, durante una entrevista en W Radio.

Al ser cuestionado acerca de lo mal que se ha manejado la Comisión de Arbitraje, Roberto García Orozco remarcó que Arturo Brizio no se ha rodeado de gente capaz para dirigir el arbitraje en México.

“El problema está en la gente de la que se ha rodeado (Arturo Brizio). La capacidad de la gente que está al frente no es la adecuada. Está Arturo Ángeles, Miguel Ángel Chacón y Mauricio Morales".

Después de que se anunciará que César Ramos Palazuelos fue suspendido por su actuación en el partido de vuelta entre América y Rayados, el ex árbitro internacional dijo que Ramos la comisión no tuvo la capacidad de informarle acerca del castigo

En general el arbitro no tiene ningún apoyo César se entera de la sanción prácticamente por los medios, Arturo no tuvo el valor de decir que (César Ramos) tiene una sanción en algo que es una situación de apreciación. La sanción no es por una falta al reglamento o un mal uso del protocolo, es por una queja de un equipo"

Roberto García Orozco se despidió de las canchas del futbol mexicano en el año 2019.

