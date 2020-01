Hija de Kobe Bryant también murió en el accidente aéreo

Gianna Maria-Onore Bryant, hija de Kobe Bryant, también perdió la vida en el accidente aéreo en el que falleció el ex basquetbolista de la NBA.

La última publicación de Kobe Bryant en redes sociales

Muere estrella de la NBA Kobe Bryant en accidente aéreo

Gianna tenía 13 años y era la segunda hija de Kobe y Vanessa Laine.

Kobe y su hija se dirigían a la Academia Mamba, donde ella jugaba basquetbol. Además iban acompañados de otro jugador y su padre; además del piloto.

Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter, Gianna. Those aboard the helicopter also included another player and parent, sources told @wojespn.

There were no survivors of the crash, according to the Los Angeles County Sheriff's Department. pic.twitter.com/7ik13Qwm9m

— SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020