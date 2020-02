Kansas City es campeón del Super Bowl 50 años después

Los Chiefs supieron darle vuelta en dos ocasiones al marcador y con ello manejar el encuentro a su favor para proclamarse campeones de esta temporada 100 de la NFL.

SE ACABÓ EL PARTIDO… Kansas CITY DE LA MANO DE MAHOMES ES CAMPEÓN DEL SUPER BOWL 50 AÑOS DESPUÉS.

INTERCEPCIÓN PARA LOS 49ERS

TOUCHDOWN DE LOS CHIEFS

KANSAS CITY REGRESA A LA OFENSIVA Y ESTÁ A 1 MINUTO DE SER CAMPEÓN DE LA NFL

THE @CHIEFS TAKE THE LEAD!

TOUCHDOWN PARA KANSAS CITY

Here come the @Chiefs ! #ChiefsKingdom

TOUCHDOWN DE LOS CHIEFS

ANOTHER PICK FOR THE @49ERS DEFENSE! #GoNiners

INTERCEPCIÓN

¡Comienza el último cuarto!

SE ACABÓ EL TERCER CUARTO

TOUCHDOWN PARA LOS 49ERS QUE ARRANCARON MEJOR ESTA SEGUNDA MITAD Y YA LO GANAN POR DIFERENCIA DE 10 PUNTOS

Las presentaciones de Shakira y JLo comenzaron a dejar dudas en algunos usuarios de redes sociales.

Conoce los detalles de la presentación y la millonaria cifra que Shakira y JLo recibirán tras actual en el Super Bowl LIV

INTERCEPCIÓN

3Q: 7:05 – Mahomes busca un pick six que le devuelva la tranquilidad a los Chiefs de cara al cierre de este gran partido.

GOL DE CAMPO DE SAN FRANCISCO QUE YA TOMA VENTAJA DE NUEVA CUENTA EN EL PARTIDO

3Q: 13:00 – Los 49ers siguen ganando yardas y quieren darle la vuelta al marcador.

COMENZÓ EL TERCER CUARTO EN EL HARD ROCK STADIUM

Shakira y JLo protagonizaron un gran show de medio tiempo del Super Bowl LIV

Así fue la actuación de J Balvin junto a Jennifer López en el Show de Medio Tiempo.

Llegó el momento de JLo de deslumbrar a los presentes en el SB LIV

COMENZÓ EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL CON SHAKIRA Y JLo

2Q: 00:05 – Garoppolo conectaba con Kittle pero los árbitros señalan interferencia a la ofensiva y la recepción de los Niners no cuenta.

KANSAS CITY PIDE TIEMPO FUERA Y ASPIRAN A IRSE CON VENTAJA AL DESCANSO

TOUCHDOWN DE LOS SAN FRANCISCO 49ERS

GOL DE CAMPO DE LOS CHIEFS

Breeland takes it back for the @Chiefs ! #ChiefsKingdom

FIN DEL PRIMER CUARTO – Los Chiefs tomaron ventaja en los primeros 15 minutos del partido.

MAHOMES. KEEPS IT.

TOUCHDOWN DE LOS CHIEFS

REVISIÓN DE JUGADA

Good as Gould. @49ers are on the board first with a 38-yard FG. #GoNiners

COMIENZA EL PARTIDO EN EL HARD ROCK STADIUM

Saltan al terreno de juego los @49ers con “For whom the bell tolls” de @Metallica 🤟🏼 #GoNiners #SBLIV #NFL100 @PublimetroMX @Publisport_MX pic.twitter.com/TGjJhKpXIK

Los históricos jugadores que han marcado estas 100 temporadas de la NFL fueron presentados previo al arranque del partido entre 49ers y Chiefs.

Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week's accident.

Visit https://t.co/3KkUT4RsCg to bid on signed items. Proceeds will be donated to the Mamba Sports Academy. pic.twitter.com/3xieXbfN1f

