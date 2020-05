Lewis Hamilton se sentirá "vacío" sin público en las carreras de F1

El seis veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, expresó la tristeza que siente al pensar que en cuanto comience la temporada de la Fórmula 1, podrían correr sin aficionados en las gradas, debido a la pandemia por el coronavirus que aún se vive a nivel internacional.

"Tengo una sensación de vacío. Los aficionados son los que realmente hacen la carrera, y en todo el mundo, cuantos más aficionados, más ambiente tienes, como en Silverstone y Monza. Esto va a estar muy vacío", mencionó el vigente campeón.

El piloto británico resaltó la importancia del deporte, ya que confesó que ha recibido decenas de mensajes de aficionados, que aseguran extrañar mucho el deporte motor. “Esto simplemente demuestra lo significativo que es el deporte en la vida de la gente. Esto nos une a todos. Es muy emocionante y cautivador. No sé si será igual de emocionante para la gente ver esto en la televisión, pero será mejor que nada”.

