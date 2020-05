Perro Bermúdez alaba el estilo de narración de Christian Martinoli

La supuesta rivalidad que existe entre Enrique Bermúdez y Christian Martinoli fue hecha a un lado por el mismo Perro, ya que alabó el estilo de narración que tiene su colega.

En una entrevista con Javier Alarcón a través de YouTube reveló que mantiene una buena relación con el comentarista de Azteca Deportes y recordó un comercial en el que trabajaron juntos.

Es un gran, gran narrador sin duda alguna, no hace mucho hicimos él y yo un comercial acá en Miami, tuvo que viajar él aquí porque yo no podía viajar a México porque estaba en el trámite de mi residencia para Estados Unidos y no podía viajar. Él vino y tuvo un éxito de unos jugos, jaló tremendo, tengo buena relación con él, con Luis García, me parece que es un extraordinario narrador”, comentó.

Sobre el estilo de Martini señaló que logró combinar la comedia con la narración pero cuando se enfoca en lo segundo es de los mejores.

“Me parece que ha generado un estilo diferente que le gusta a mucha gente, a otros no, hace comedia y narra pero cuando se dedica a narrar en serio es buenísimo. Ha tenido un éxito tremendo, Christian Martinoli hoy día me parece que es el narrador que tiene más seguidores en México”, dijo.

Durante la charla que sostuvieron el Perro Bermudez y Javier Alarcón recordaron sus inicios en Televisa, también hablaron de cómo están trabajando durante esta cuarentena provocada por el coronavirus y reveló que el 29 de agosto cumplirá 70 años, es decir lleva 44 años de carrera.

También confesó que al principio era americanista, pero conforme empezó a narrar los juegos del Atlas cambió su afición, se enamoró de los rojinegros. “Soy del Atlas aunque gane”, apuntó.

Por último contó que en su época de cantante, fue telonero de los Doors, en Insurgentes, y que llegó a echarse una copa con Jim Morrison, su ídolo.

