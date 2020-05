¿Se acerca el retiro de Martinoli? Él responde...

Christian Martinoli se ha convertido en uno de los mejores narradores del futbol mexicano, no sólo por el buen trabajo que desarrolla, sino también por el carisma que tiene durante cada partido, junto a su compañero y amigo, Luis García.

Días atrás, Martinoli alarmó a sus miles de seguidores, al declarar que "cada vez se sentía más cansado" dentro de la industria deportiva; sin embargo, horas después publicó en Twitter que aún tenía "muchos años de colegiatura por pagar", comentario que tranquilizó a más de uno.

Ante ello, Christian informó durante una charla en ESPN junto a Luis García, José Ramón Fernández y David Faitelson, que piensa en el retiro, pero dentro de 15 años, aunque ya le 'aburra' estar con el Doctor García (dijo en tono de broma).

"Mucha gente se mata por un minuto en la televisión, y yo dije que en lugar de pelearme por entrar, ya me quiero ir. Dije que ya me estaba cansado. Pero hasta que mis hijas no acaben la universidad, yo no me puedo ir. Por lo menos me voy a echar 15 años más”, señaló.

Christian Martinoli actualmente tiene 45 años; es decir, si cumple su palabra, aproximadamente a los 60, pensaría en el retiro.

La charla que José Ramón Fernández y David Faitelson tuvieron con los elementos de Azteca Deportes, fue la primera parte, pues ésta se dividirá en tres, y la transmitirán durante las emisiones de Futbol Picante.

