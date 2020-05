Señalan a Erick Torres por atropellar a una persona; él lo niega

Durante las últimas horas se filtró un Boletín de Infracción Administrativa que relata un acontecimiento que habría sucedido el 20 de agosto de 2019. En dicho documento explica que, Erick Cubo Torres, jugador de Xolos de Tijuana, atropelló a una persona al tratar de huir de las autoridades.

"Soy jugador profesional de Xolos de Tijuana, estaba tomando en el bar Hong Kong, por lo que venía rápido y no miré a la persona, me puse agresivo porque no entendía lo que estaba pasando. Mi nombre es Erick Estefano Torres Padilla; le pido al juez me deje marcar al área de seguridad del equipo Xolos", se lee en la hoja filtrada.

Foto tomada: Twitter @brendalvarado94

ERICK TORRES LO NIEGA

Ante el revuelo causado en redes sociales. El Cubo Torres se pronunció al respecto, señalando que sí existió una detención, pero jamás intentó escapar de las autoridades policiacas, ni mucho menos, atropelló a una persona, así lo mencionó.

"El 20 de agosto de 2019 no hubo persecución, no me di a la fuga ni mucho menos atropellé a una persona. Me detuvieron saliendo de una reunión y cuerpo técnico de ese momento y directiva estuvieron enterados desde el día uno. Se está manejando errónea esa información que ya pasó hace casi un año", escribió el futbolista mexicano.

