¿Guiño al Real Madrid? Mbappé revela el nombre de sus dos ídolos

Muchos le llaman el futuro del futbol, pero Kylian Mbappé es el presente. El juvenil francés, con apenas 21 años de edad, ha sabido brillar dentro del terreno de juego. Actualmente es una de las máximas estrellas del París Saint-Germain, pero todo indica que su futuro no está ahí, sino en el Real Madrid, equipo al que le habría hecho un nuevo guiño.

Mbappé confesó que sus dos máximos ídolos dentro del futbol, es su compatriota Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, ambos jugadores dejaron un legado con el conjunto merengue. "Zidane es por todo lo que consiguió con el equipo nacional. Después Cristiano Ronaldo, ha ganado muchísimo y sigue siendo un gran jugador después de tantos éxitos", confesó a Daily Mirror.

Donatello considera que los dos deportistas han dejado huella en el balompié, por lo que también quiere ver su nombre plasmado en la historia del futbol. Mbappé anhela ganar el título de Champions League con la camiseta del PSG, pero también se muestra ilusionado por las competencias que tendrá con la Selección de Francia, vigente campeona del mundo.

El atacante francés tiene toda una carrera por delante, pero va paso a paso. "Estaría bien ganar el Balón de Oro, pero no es algo que me quite el sueño. No creo que lo tenga que ganar esta temporada o la siguiente, no me pongo límite de tiempo", concluyó.

