Portero del PSG sufre accidente automovilístico

El tercer guardameta del París Saint-Germain, Marcin Bulka, sufrió un aparatoso accidente automovilístico, que lo llevó a ser trasladado inmediatamente al hospital, aunque por fortuna, ya fue dado de alta y se encuentra estable.

El portero polaco de apenas 20 años de edad, viajaba en un Lamborghini, con costo aproximado de 290 mil dólares, el cual no era de él, sino rentado. Medios locales informaron que iba a exceso de velocidad y quiso esquivar a otro automóvil, pero la maniobra le salió mal y terminó impactándose.

Ex-Chelsea star Marcin Bulka wrecks £200k rented Lamborghini in horror crash near his home in Wyszogrod, Warsaw at around midnight Wednesday while PSG goalkeeper is in lockdown in Poland. Fortunately he escaped unhurt and was released from hospital. pic.twitter.com/n16ADcHXOc

