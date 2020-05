Billy Álvarez demandó a Carlos Loret de Mola por publicar investigación en su contra

El periodista Carlos Loret de Mola reveló que el directivo del Cruz Azul, Guillermo Álvarez, lo demandó por publicar una investigación periodística en la que mostraba las irregularidades económicas que se tenían en el club.

En entrevista con Unánimo Deportes, Loret de Mola explicó que la pandemia por el Covid-19 detuvo el proceso legal, tras la publicación realizada el pasado 13 de diciembre.

“La verdad es que el 13 de diciembre del año pasado cuando publiqué en mi columna que había una investigación oficial, que me habían revelado distintas fuentes, en contra de la directiva del Cruz Azul, particularmente de Billy Álvarez, que le habían encontrado muchos millones para lo que no hallaban explicación, movimientos financieros extraños, pagos multimillonarios, propiedades en cuatro estados de Estados Unidos y que todo esto empezaba a conformar un expediente detrás del cual estaba el gobierno. Él dijo que me iba a demandar y me demandó, estábamos en el desarrollo del proceso cuando pasó lo del Coronavirus y se detuvieron los procesos judiciales", explicó el periodista.

Loret de Mola fue claro en señalar que la investigación que realizó, ahora mismo, comienza a rendir frutos.

"Lo que expuse en su momento ahora se hace de manera oficial. El gobierno, concretamente la unidad de de inteligencia financiera, que es el equivalente al FBI, revisan las cuentas bancarias. Ellos están ‘follow the money’. Decide congelarle las cuentas por sospechas de lavado de dinero a Billy Álvarez, su hermano y su socio, con lo cual se viene a confirmar lo que habíamos adelantado hace medio año”, recordó.

El pasado 28 de mayo se anunció que las cuentas de Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés fueron congeladas por un presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, en donde también estarían involucrados otros directivos de la Cooperativa.