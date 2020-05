Marcas deportivas se unen en protesta por la muerte de George Floyd

El fallecimiento de George Floyd ha causado indignación en el gremio deportivo, y es que el afroamericano murió asfixiado, luego de que cuatro policías en Minneapolis, Minnesota, lo amagaron de forma excesiva; incluso, uno de ellos puso la rodilla en su cuello, pese a que la víctima suplicó que no podía respirar.

Las imágenes difundidas en redes sociales, muestran el lamentable suceso que ocurrió en Estados Unidos, al que miles de personas alrededor del mundo han reaccionado, pidiendo justicia para Floyd.

Grandes estrellas del deporte internacional tampoco se han quedado de brazos cruzados, pues se han manifestado al respecto. LeBron James, Stephen Curry, Jon Jones, Kylian Mbappé, entre otros, son los que alzaron la voz.

Incluso, las grandes marcas deportivas decidieron unirse en esta lucha, con el fin de dejar de lado la discriminación, ya que lo que ocurrió con George fue eso. Nike, Adidas y Reebok, lanzaron un mensaje en redes sociales.

Nike decidió modificar su slogan de 'Just Do It' (simplemente hazlo) a 'Don't do it' (no lo hagas), con el fin de crear consciencia entre la sociedad, mensaje que compartió la marca rival, Adidas.

"Por primera vez no lo hagas. No finjas que no hay problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No creas que esto no te afecta. No vuelvas a sentarte y te quedes callado. No creas que tú no puedes ser parte del cambio. Seamos todos parte del cambio", se lee en el comercial.

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020

Reebok fue otra de las marcas que se unió a esta lucha contra el racismo. "Sin la comunidad negra, Reebok no existiría. América no existiría. No le pedimos que compre nuestros zapatos. Le pedimos que camine en la casa de otra persona. Pararse en solidaridad. Para encontrar nuestro terreno común de la humanidad", fue el mensaje publicado.

To the black community:

We see you.

We stand in solidarity with you.

This can no longer be the status quo. pic.twitter.com/LpE7HHp3qU — Reebok (@Reebok) May 30, 2020

