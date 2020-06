Alan Pulido es criticado por grabarse mientras conduce Ferrari a alta velocidad

Alan Pulido volvió a a causar polémica por temas fuera de la cancha después de que publicará un video conduciendo un automóvil a alta velocidad.

El delantero del Sporting Kansas City conducía a 198 km/h mientras utilizaba su celular, algo que fue criticado fuertemente por los usuarios en redes sociales, ya que consideraron una impertinencia ir manejando a tan alta velocidad sin cuidarse a sí mismo ni a los otros conductores.

. @kcpolice what do you think about @alanpulido? Speeding and reckless driving ? pic.twitter.com/l22zzlztu1

— Don Justin Compeán (@DonJustino_) June 5, 2020