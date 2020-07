'Atlas me da la oportunidad para mejorar como persona y futbolista': Renato Ibarra

Los Zorros del Atlas presentaron oficialmente a Renato Ibarra como uno de sus cuatro incorporaciones para el próximo torneo.

En conferencia de prensa virtual, el ecuatoriano tuvo sus primeras declaraciones vistiendo la casaca rojinegra.

"Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico y a los compañeros por cómo me recibieron; también he sentido el cariño de toda la afición vía redes sociales. Voy a dar todo de mí en la cancha".

Renato agradeció la oportunidad y expresó que el club no tendrá ninguna queja de él dentro o fuera del campo.

“No pasó nada aquella noche de lo que dicen. Tranquilo en lo personal. Atlas me da la oportunidad para mejorar como persona y futbolista y trabajar para mejorar en todos los aspectos. Estoy tranquilo, feliz, contento de tener la oportunidad en Atlas. Agradecido con los que me den la oportunidad y decirles que no les fallaré en la cancha, ni fuera”, señaló.

Ibarra respondió acerca de por qué llegó a la institución jalisciense.

"Pedí una segunda oportunidad y Atlas me la dio. He sentido todo el apoyo de la afición de Atlas en redes sociales. No tuve mucha conversación con Baños y Herrera, hablé con la directiva de Atlas y me presentaron el proyecto".

Por último habló de cómo la Academia lo ayudará en favor de la mujer.

"Atlas me ayudará para trabajar en pro de la mujer y fue una de las cuestiones que me ayudó a decidirme por este proyecto", finalizó.

