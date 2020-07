'Mi error fue confiar en la Conade': Lupita González

Después de que se ratificara la suspensión de cuatro años por parte de la IAAF en contra de Lupita González, la marchista mexicana aseguró que su mayor error fue confiar en la Conade.

En videoconferencia desde el Estado de México, la Teniente de Fragata de la Secretaría de Marina explicó cómo la Comisión le recomendó a los abogados que utilizó en su defensa.

“Mi error fue confiar en la institución (Conade) que me dijo que mandó a los mejores abogados, los que mejor podían llevar mi caso, pero ni siquiera son expertos en dopaje. Eso fue una mala decisión porque no eran especialistas tuve muchas diferencias con ellos pero se me hizo ver que era la única forma y estoy muy arrepentida".

"Fue mi inexperiencia y la falta de coraje para defender mi verdad; me faltó carácter porque aunque muchos no creían lo que había pasado, fue peor decir lo que se dijo. Yo no di las ideas y tampoco me pusieron una pistola en la cabeza, pero creía en ellos y me arrepiento de haber contratado a esos abogados”, confirmó González Romero.

Aunque su suspensión será hasta el año 2022, Lupita González aseguró que aún tiene la mira en los Juegos Olímpicos de París.

"De verdad que sí deseo todavía estar en (Juegos Olímpicos) París (2024) y espero en algún momento haya mejores noticias, resultados. Y no sé, salir adelante, tener la oportunidad de volver a representar al país. Prometo hacerlo de mejor manera, como hasta ahora, pero aprendiendo de esto", agregó la marchista.

TE RECOMENDAMOS KeMonito cumple 53 años y cautiva las redes con sus memes

Lupita enfrenta ahora una demanda de los abogados que la defendieron en un principio, estimada en los 500 mil pesos; sin embargo, ella también los demandó por establecer falsos dichos en su caso.

Al estar en medio de estos procesos legales, la atleta se negó a dar nombres de las personas que desde Conade perjudicaron su defensa ante la acusación y no quiso mencionar el nombre de ninguna persona que trabaja en la institución, para no entorpecer su propia demanda.

Basado a la apelación el tribunal concluye que la atleta no demuestra cómo ingresó la sustancia dopante a su cuerpo, y tampoco demuestra que haya sido de manera intencional. Por lo tanto, no hay ninguna razón para disminuir el castigo de cuatro años después de analizar la apelación”, se indica en el comunicado.