Valtteri Bottas se lleva la primera pole del año; 'Checo' es sexto

La emoción de la Fórmula 1 regresó. En la primera clasificación del año, el finés Valtteri Bottas se llevó la pole position para el Gran Premio de Austria.

Pese a su error en la última vuelta, logró superar a su compañero en Mercedes, Lewis Hamilton, que arrancará segundo.

Max Verstappen y Red Bull arrancarán en el tercer lugar.

El mexicano Sergio Pérez confirmó sus buenas actuaciones en las prácticas libres y en la clasificación del Gran Premio de Austria se metió en la sexta posición donde largará mañana.

Publisport ampliará…

Q3 CLASSIFICATION

It was CLOSE between the Mercedes pair!

Norris splits the Red Bulls in P4 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/AdnaqCl8W0

— Formula 1 (@F1) July 4, 2020