Luka Romero afirma que quiere jugar para Argentina y no México

El jugador del RCD Mallorca, Luka Romero, señaló que le "molesta" que le comparen con su compatriota Lionel Messi porque cree que como el '10' del Barça "sólo hay uno" y que él quiere hacerse "un nombre" por sí solo. Además de que reafirmó su deseo de jugar para Argentina y no México.

"Sí, me molesta porque Messi sólo hay uno y yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero", manifestó en declaraciones al programa '90 minutos' de Fox Sports recogidas por Europa Press.

Romero, de sólo 15 años, debutó esta temporada con el primer equipo del Mallorca en la jornada 31 de la Liga española, jugando 7 minutos ante el vigente campeón, el Real Madrid.

Por otro lado, preguntado por sus orígenes, explicó que le gustaría ser internacional con Argentina, de donde sus padres son originarios, si bien él nació en México y cuenta también con la nacionalidad española.

"Nací en México pero mi familia es de Argentina. Tengo las tres nacionalidades (también la española). Si me siguen queriendo en Argentina, seguiré jugando en Argentina, si es posible. Hace cuatro o cinco años que viajo para Navidad. Conozco Quilmes, pero poquito", reconoció.

"Me gusta jugar de enganche. En Mallorca jugamos con enganche. Y, si no, por la banda derecha. Mejoré mucho cuando llegué aquí, mejoré mucho la pierna derecha que antes no la utilizaba", destacó de sí mismo.

