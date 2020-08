¿Se va? Director de Racing Point habla del contrato de 'Checo' Pérez

Otmar Szafnauer, director principal de Racing Point, habló del contrato que tiene el piloto mexicano con la escudería británica, negando que exista una cláusula que haya expirado el pasado 31 de julio, tal y como se había especulado anteriormente, ante los rumores de la posible llegada de Sebastian Vettel.

"Usualmente no nos gusta informar los detalles de nuestros contratos. Pero tomaré esta oportunidad para decirles que la opción de la que hablan no es verdad. No es el caso", mencionó al portal Motorsport.

También el director habló en conferencia de prensa sobre el positivo de Covid-19 de Checo Pérez, señalando que no hubo nada de malo en que el tapatío viajara a México, pues es ahí en donde visita a su familia. "No creo que Checo hiciese algo mal yendo a ver a su familia en México, tomó todas las precauciones".

"No he hablado con él, pero ayer estaba asintomático y se sorprendió por dar positivo, no podía creerlo. Me dijo: 'No hay manera, no hay síntomas, me siento completamente bien'. Viajó en un vuelo privado, por lo que pensó que tomó muchas precauciones", añadió el rumano.

