Estrellas del deporte lamentan la fuerte explosión en Beirut

Las estrellas del deporte internacional han mostrado su lado más humano ante la fuerte explosión que se vivió en Beirut, Líbano la mañana de este martes 4 de julio, la cual dejó a algunos heridos y lamentablemente otros muertos.

Distintos deportistas se han unido en redes sociales para mandar un mensaje de aliento a todas las personas afectadas. El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Pérez, fue uno de ellos. "Vaya año caray!!! Todas mis oraciones con mis hermanos Libaneses. #PrayForLebanon", escribió.

El también piloto de F1, Charles Leclerc, también se manifestó al respecto. "Desgarrador ver lo que sucedió hoy temprano en Beirut. Mis pensamientos y oraciones están con los afectados por esa devastadora explosión".

