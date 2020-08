El mundo del futbol reacciona al retiro de Iker Casillas

Esta mañana, Iker Casillas anunció oficialmente su retiro del futbol, luego de una amplia y exitosa carrera bajo los tres palos. El arquero español dejó un legado en el balompié internacional, mismo que no olvidan compañeros de la profesión.

Mediante redes sociales, grandes figuras del futbol se despidieron de Iker Casillas. Andrés Iniesta, Gianluigi Buffon, Sergio Ramos, entre otros, fueron los que le dedicaron algunas palabras.

"Dicen que la competencia nos hace mejores que otros, pero no somos perfectos frente a nosotros mismos. Quizás esta búsqueda inútil de perfección es lo que nos hizo quienes somos. Gracias Iker, sin ti, todo habría sido menos significativo", fueron las palabras que le dedicó Buffon a Casillas.

They say competition makes us better than others but not perfect faced with ourselves.

Maybe this futile pursuit of perfection is what made us who we are. #Grac1as Iker, without you, everything would have been less meaningful. pic.twitter.com/wQ3MznmeGP

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 4, 2020