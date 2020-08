EN VIVO: PSG VS Bayern Múnich, la final de la Champions League

Llegó la hora, PSG y Bayern Múnich se disputarán en el Estadio da Luz el título de la Champions League 2019-2020, en un duelo que promete mucho.

El París Saint-Germain va por el primer título de su historia mientras que los bávaros buscan su sexta estrella, en su decimoprimera final.

El PSG dejó en el camino al Borussia Dortmund en los octavos de final, al Atalanta en los cuartos y al RB Leipzig en la semifinal.

Por su parte, el Bayern Múnich eliminó al Chelsea en octavos, Barcelona en cuartos y al Olympique de Lyon en la semiifinal.

Ambos equipos se han enfrentado ocho veces, todos en la fase de grupos, y los franceses domina con cinco triunfos por tres de los alemanes.

CRONOLOGÍA

🔴 Bayern are the first team to win their first 10 matches of a #UCL campaign 👊

🔴🔵 Paris are the first French side to reach the #UCLfinal since Monaco in 2003/04.

Will they finish the job?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020