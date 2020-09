VIDEO: Doble colisión obliga el abandono de Verstappen y cinco pilotos más en Toscana

Un accidentado comienzo ha marcado el Gran Premio de la Toscana 2020, después de que cinco pilotos sufrieran dos accidentes durante las primeras vueltas.

Apenas se corría la primera vuelta del circuito italiano cuando en la segunda curva hubo un incidente en el que estuvieron implicados la joya de Red Bull, Max Verstappen y el campeón del Gran Premio de Italia, Pierre Gasly, quienes tuvieron que abandonar.

Tras esto, se activó la bandera amarilla por siete vueltas consecutivas.

Y apenas en el reinicio de la carrera, se vivió un momento de preocupación, después de que hubiera una carambola al momento de arrancar en el que se vieron implicados Latifi, Magnussen, Sainz y Giovanazzi.

El incidente provocó la bandera roja, después de que los carros terminarán fuera del circuito y varias piezas en la pista de Toscana.

En el video se muestra como, al momento de que se reactivó la carrera, los bólidos buscaron rebasar a los líderes, lo que provocó el incidente.

"Ha sido estúpido lo que ha hecho cualquiera que estuviera delante. ¿Quieren matarnos o qué? ¡Es lo peor que he visto nunca!". Que locura", declaró Grosjean a su equipo, culpando a Valtteri Bottas.

Afortunadamente todos los pilotos salieron ilesos, aunque Carlos Sainz, de McLaren, salió un poco lastimado de la mano izquierda.

Tras el incidente, Esteban Ocon, también abandonó la carrera, por problemas con su auto.

Absolutely gutted. We confirm Esteban has retired due to brake overheating. Exact cause to be investigated.#RSspirit #TuscanGP pic.twitter.com/Lf5aczQ7vV

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 13, 2020