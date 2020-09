Gerardo Martino sabía que Messi podía correrlo del Barcelona

Fuertes revelaciones del ex presidente del Barcelona Andoni Zubizarreta, al indicar que el actual entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, sabía que podía ser despedido del conjunto catalán si así lo decidía Lionel Messi.

Zubizarreta, ex directivo y ex portero del club blaugrana, en una charla Vicente del Bosque en el diario El País habló sobre la gestión que existe en el vestuario.

“El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: ‘Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé’”, reveló Zubi.

Durante la plática, al ser cuestionado sobre la alineación de los jugadores con el entrenador en el vestidor, Zubizarreta contestó:

“Eso depende de la generosidad del jugador con su equipo, con su entrenador”.

El entrenador argentino llegó a Barcelona para la temporada 2013, club en el que solo levantó la Supercopa de España, quedando segundo en la liga, perdiendo la final de Copa del Rey y despidiéndose de la Champions en cuartos de final.

Ya en 2014, tras empatar contra el Atlético de Madrid 1-1, 'el Tata' dimitió al cargo.

Puedes revivir la charla completa en el siguiente video.