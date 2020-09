Muere Gale Sayers, leyenda de los Chicago Bears y la NFL

Gale Sayers, quien dejó su huella como uno de los running backs más completos de la NFL y que posteriormente fue admirado por su fiel amistad con un compañero de los Bears de Chicago que sufrió cáncer, ha fallecido. Tenía 77 años.

Tal vez uno de los mejores corredores en la historia del futbol americano, el “Cometa de Kansas”, falleció el miércoles, informó el Salón de la Fama.

Hall of Famer and @ChicagoBears Legend Gale Sayers has passed away at the age of 77.

Familiares de Sayers habían informado previamente que había sido diagnosticado con demencia. En marzo de 2017, su esposa, Ardythe, atribuyó parte de la culpa a su carrera en el futbol americano.

Sayers era un jugador escurridizo para las defensas de la NFL, esquivándoles como nadie.

Pero su fiel amistad con Brian Piccolo, contada en la película “Brian’s Song” (“La canción de Brian”) le transformó en alguien más que una estrella del deporte.

“Era la pura esencia del jugador de equipo — quieto, discreto y siempre dispuesto en elogiar a un compañero por un bloqueo clave”, dijo el presidente del Salón de la Fama David Baker. “Gale fue un hombre extraordinario que debió sortear muchas adversidades durante su carrera en la NFL y en la vida”.

Se dedicó a ser corredor de bolsa, administrador deportivo, empresario y benefactor de varias iniciativas para ayudar a la juventud en Chicago tras un prematuro final de su carrera profesional debido a lesiones en ambas rodillas.

“Gale fue uno de los individuos más ejemplares en la historia de la NFL y uno de sus jugadores más dinámicos", dijo el comisionado de la NFL. “Gale era un corredor electrizante y elusivo que hacía vibrar a los aficionados cada vez que cargaba el balón. Se ganó su puesto al ser elegido al Salón de la Fama en su primera oportunidad”.

It is with great sadness the Chicago Bears mourn the loss of Bears Hall of Fame running back Gale Sayers. Sayers amplified what it meant to be a Chicago Bear both on and off the field. He was regarded as an extraordinary teammate, leader, husband and father. He was 77. pic.twitter.com/cK8kS9ru8b

