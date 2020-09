¡Regresa la afición! Triple A revela nueva sede y fechas para 'autoluchas'

La Lucha Libre Triple A dio a conocer que el Autódromo Hermanos Rodríguez será sede del concepto “Autoluchas”, lo que marcará el regreso de los aficionados a las funciones de la empresa.

El evento se realizarán el 3, 4, 10 y 11 de octubre y cada día contará con tres funciones, que serán a las 13:00, 16:30 y 18:30 horas y no contará con un cartel anunciado, pero sí con gran parte del roster principal de la empresa.

.@luchalibreaaa presenta el formato #AutoLuchas el próximo 3 y 4 de octubre, además del 10 y 11 de octubre en el @autodromohr @Publisport_MX pic.twitter.com/iRRX4R9Wke — Iván Navarro (@ivan_zadquiel) September 25, 2020

A pregunta expresa de Publisport, el director de la Triple A, Dorian Roldán reveló que se busca que el concepto se realice en modo de caravana en diferentes estados, y la primera ciudad que se buscará llegar es en Monterrey, Nuevo León, sede de la pasada Triplemanía regia.

"Monterrey puede ser la sede de un siguiente #AutoLuchas, si la pandemia lo permite, ya que los viajes han complicado cualquier situación" Dorian Roldán, presidente de @luchalibreaaa @Publisport_MX pic.twitter.com/kD4j9mOqQX — Iván Navarro (@ivan_zadquiel) September 25, 2020

Los boletos digitales se venderán a partir de esta tarde en el sistema de Ticketmaster. Los precios correrán de los 800 hasta los 1800 pesos por vehículo, en el que solo podrán estar un máximo de 4 personas.

Algunas de las estrellas que estarán presentes son: Psycho Clown, Lady Shani, Dave the Clown, Pagano, Laredo Kid, entre otros.

Las acciones serán grabadas para televisión y las plataformas digitales. La única función que se transmitirá en vivo será el 3 de octubre.

Dorian Roldán aseguró que se seguirán todas las medidas sanitarias, con el público y con el roster principal para evitar cualquier clase de contagio.

Triplemania no se realizará en este formato

El presidente de la empresa aseguró que no se ha pensado realizar el evento Triplemanía ni otra magna función en este formato, ya que esperarán a que el público pueda asistir a la arena.

Al igual que no se expondrá ningún campeonato o alguna otra apuesta debido a que la situación actual no lo permite. Lo que sí recalcó es que se buscará que haya luchas inéditas, que podrá disfrutar cualquier persona, sea o no sea fanático de la lucha libre.

