Lakers derrota a Heat en el primer juego de la final de NBA

Los Angeles Lakers han golpeado primero, y además con fuerza, en las Finales de la NBA, después de apuntarse una contundente victoria ante Miami Heat (116-98), que han vivido una noche negra acompañada por problemas de lesiones.

El primer duelo de la batalla decisiva por el anillo solo tuvo emoción durante el primer cuarto, cuando las fuerza se mantuvieron igualadas. En el segundo, los Lakers pusieron la directa con un parcial de 34-20 y apretaron aún más el acelerador en el tercero, cuando alcanzaron una máxima renta de 32 puntos.

Para entonces, Miami ya había perdido por lesión a dos de sus mejores jugadores, Goran Dragic (pie) y Bam Adebayo (hombro). El pronóstico más pesimista corresponde al esloveno, que podría no volver a jugar en el resto de las Finales. Si se confirma esta mala noticia, los Heat perderían a su máximo anotador en estos playoffs.

Mejor perspectiva tiene el pívot, cuyo problema en principio no reviste gravedad. En estas circunstancias, tan solo Jimmy Butler (23 puntos) pudo rendir a su nivel habitual, y eso que también se dobló el tobillo, pero se quedó solo para intentar plantar cara a un rival con tanto poderío físico.

Step One. Still locked in on the larger goal. #LakersWin pic.twitter.com/rDhv8W2kR3

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 1, 2020