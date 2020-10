"Fueron días de estar llorando": Luis Suárez sobre su salida del Barcelona

Luis Suárez rompió el silencio sobre su polémica salida del Barcelona. El atacante uruguayo no ocultó los sentimientos que tuvo ante dicha decisión, la cual lo llevó hasta las lágrimas, pues durante seis años defendió al cuadro culé, tiempo en el que se convirtió en leyenda, al ser el tercer máximo anotador en la historia del club.

"Fueron días de pasar llorando por la situación que me estaba tocando vivir", mencionó el charrúa tras el triunfo por 2-1 de Uruguay sobre Chile en el arranque de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol.

El Pistolero no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra la directiva blaugrana, pues es consciente de que todo ciclo llega a su fin; sin embargo, no estuvo de acuerdo con las formas en que se dio su salida, pues se enteró de su partida por la prensa y no por las personas del club.

“Las formas. El sentirte que te estaban echando. Eso era lo que más duele. Porque somos grandes: llevaba 6 años en el Barcelona y había otras maneras. Hablarme de buena manera, decirme que el club tiene pensado cambiar de aire, pero no fueron buenas las formas", mencionó.

Foto tomada: Getty Images.

Suárez aseguró que a Leo Messi también le molestó las formas en la que lo echaron. "No me sorprendió por un tema que lo conozco demasiad a él. Ya sabía el dolor que él sentía como lo dijo y como lo dije yo. A Messi no lo veo como todo el mundo, lo veo como amigo, compañero y él sabe lo que sufrimos, lo mal que la pasamos en ese momento", concluyó.

