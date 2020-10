¡El rey de la arcilla! Rafael Nadal se instala en la final del Roland Garros

Rafael Nadal demostró una vez más su dominio sobre la arcilla. El tenista español busca defender su corona en Francia y ya se instaló en la gran final del Roland Garros, luego de vencer en tres sets de 6-3, 6-3 y 7-6 al argentino Diego Schwartzman.

El tenista español busca defender su corona y este viernes alcanzó su decimotercera final en el Abierto de Francia, reafirmándose como el deportista que más veces ha estado en la instancia final de este Grand Slam; además de que registró su victoria número 99 en Roland Garros.

9⃣9⃣ problems but RG ain't one #RolandGarros pic.twitter.com/6qqKOqqtOh

Rafa Nadal se quedó con los primeros dos sets ante el argentino, quien demostró garra y corazón ante la experiencia del español, la cual terminó jugando un papel fundamental para conquistar el triunfo.

El tercer parcial fue cardíaco. Ambos tenistas expusieron su mejor juego, por momentos, parecía que Diego Schwartzman derrotaría a Nadal, para alargar el juego e intentar su pase a la final; sin embargo, una serie de errores definieron el resultado final, el cual tuvo que irse hasta el tiebreak.

Rafael Nadal, número dos del mundo, reconoció el gran partido que su rival ofreció.

Lucky No.13 awaits…@RafaelNadal notches a straight sets win over Diego Schwartzman 6-3 6-3 7-6(0) to reach his fourth straight, and 13th overall #RolandGarros final. pic.twitter.com/2o55EEWgKA

