El mexicano Patricio O’Ward continuará en la IndyCar en 2021 después de que la escudería Arrow McLaren SP anunciara la renovación del joven piloto hasta finales de la temporada 2021.

Confirman hora para el Clásico entre Barcelona vs. Real Madrid

Cristiano Ronaldo da positivo por Covid-19

“Estoy emocionado de competir con Arrow McLaren SP la próxima temporada, declaró el originario de Nuevo Léon.

De igual forma señaló que es muy importante para él echar raíces. “Dado el gran cambio que he visto en mi carrera hasta este momento, es increíble tener la oportunidad de echar raíces y construir bases temporada tras temporada”, dijo.

Really happy and grateful to announce that @ArrowMcLarenSP will be my home until at least the end of 2021!! Excited to build on what we have achieved together so far 🥳

Feliz y agradecido de anunciar que @ArrowMcLarenSP sera mi casa hasta al menos finales del 2021!! pic.twitter.com/10cy3IFEfj

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) October 13, 2020