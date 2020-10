Chapo Sánchez no intercambiará camiseta con alguien del Atlas

Jesús Chapo Sánchez, lateral derecho de las Chivas, ya calienta el Clásico tapatío al asegurar que no intercambiará playeras con los jugadores del Atlas pero que respeta a los que si lo hacen.

"Creo que la rivalidad dura 90 minutos, muchos tenemos amigos en distintos equipos. En este caso por ser un Clásico yo no intercambiaría playeras, no me gusta, pero es decisión de cada quien. Lo que sí es una realidad es que la rivalidad no se puede llevar fuera de la cancha, cada quien tiene su forma de vivir esos partidos y es respetable", declaró en conferencia.

Las palabras del Chapo parecen una indirecta a sus compañeros Oribe Peralta y Uriel Antuna, quienes convivieron con los jugadores del América al finalizar el último Clásico Nacional.

Sánchez también señaló que este partido no lo pueden perder ya que una derrota ante los Zorros o el América son las que más duele.

“Obviamente duele, es el rival con el que no quieres perder. Sí existe una dolencia por decirlo así, entonces trato de estar en casa, asimilarlo y trabajar para que el siguiente sea a nuestro favor”, dijo.

Por último indicó que tanto el Clásico nacional como tapatío se viven con la misma pasión y son igual de importantes.

“Los dos son muy importantes y para la afición, para todos los que estamos dentro de este equipo. No pudiera elegir uno, se viven con intensidad, te juegas muchas cosas de por medio y los pondría a la par. Son partidos diferentes obviamente. No me inclino por ninguno, son partidos que se tienen que ganar y salir a demostrar de qué estamos hechos”, agregó.