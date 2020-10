Escriben mal Querétaro en anillo dedicado a Ronaldinho

View this post on Instagram

Muito obrigado a @unknow__brand por ter feito um anel especial retratando minha carreira e com meu DNA. Tenho o prazer de doar este anel incrível e tão simbólico para mim à associação de caridade @1maillotpourlavie para venda em leilão e todos os benefícios serão revertidos para as crianças 🤙🏾