Igor Lichnovsky: "si creen que la novena es la felicidad, se equivocan"

Igor Lichnovsky ocupó sus redes sociales para despedirse de la afición de Cruz Azul, luego de su inesperada salida del conjunto celeste, para fichar con el Al Shabab de Arabia Saudita, donde lo dirigirá un viejo conocido: Pedro Caixinha.

Con un mensaje religioso, el zaguero chileno basó su decisión de dejar a la Máquina para "agradar a Dios antes que a los hombres", aunque destacó que "no puede dar más detalles".

Su salida generó una ola de críticas entre la afición celeste y la prensa mexicana, a lo que Lichnovsky aseguró que la mayoría no entenderá la decisión tomada; sin embargo, dejó en claro que siempre dio lo mejor de él cuando le tocó jugar, y aún cuando fue banca.

Igor mencionó que Cruz Azul no tendrá mayor inconveniente con su salida, ya que tiene equipo suficiente para suplir su baja. "Me alegra que el equipo, staff y aficionados estén bien. No afectará en el campo", puntualizó.

Finalmente, el defensa chileno considera que la felicidad no se basa únicamente en logros deportivos, pues ésto será fruto del trabajo realizado. "Si creen que el futbol o la novena es la solución o la felicidad que le faltaba a tu vida, se equivocan. Yo conseguí muchos trofeos por la eternidad".

