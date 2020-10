Se cumplen 16 años del debut de Messi con el Barcelona

Era el 16 de octubre de 2004, faltaban 8 minutos para terminar el partido entre en Espanyol y el Barcelona en la Liga de España, y fue justo cuando Lionel Messi entró de cambio por Deco, haciendo su debut oficial con el cuadro catalán.

Con el número 30 en su espalda y con 17 años de edad, el astro argentino vivió su primer triunfo con el Barça por 1-0, sin imaginar que sería el primero de muchos que presenciaría, pero ya no con el dorsal 30, sino con el 10 y actualmente como capitán, referente y leyenda.

Hoy, 16 años después, el mundo entero festeja el debut de una de las máximas estrellas del balompié internacional, un jugador considerado por muchos como el mejor del mundo, uno futbolista que nos ha regalado magia al pasar del tiempo dejando un legado, difícil de borrar.

La fecha especial no pasó por desapercibido en las redes sociales del Barcelona, el gran club de sus amores, compartiendo el emotivo momento de hace 16 años, cuando Messi ingresó por primera vez al campo en un partido oficial de Primera División.

16 years ago #OTD | Leo #Messi made his Barça debut.

The world would never be the same …

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2020