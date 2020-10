¿Qué hace Cristiano Ronaldo durante su confinamiento?

Cristiano Ronaldo es considerado como uno de los mejores futbolistas de la actualidad, razón por la que siempre da de qué hablar tanto dentro y fuera de la cancha. Esta ocasión, el atacante luso contó qué actividades realiza durante su confinamiento, al cual está sometido tras dar positivo a la prueba de Covid-19.

“Estoy bien, gracias por su apoyo y mensajes. No veo la hora de entrenar y jugar pronto. Estoy solo. Mi familia está en otro piso de la casa, no podemos tener contacto. Tomo el sol, no es muy fuerte. Están en cuarentena obligatoria, en cumplimiento de leyes, reglas, protocolos. Regresé de Portugal porque mi equipo y yo nos aseguramos de respetar todos los procedimientos”, mencionó durante un live en Instagram.

CR7 SE DEFIENDE

El delantero de la Juventus de Turín se defendió ante las acusaciones de Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes de Italia, y quien señaló que Cristiano Ronaldo habría violado el protocolo sanitario del país, durante su regreso de Portugal, en donde se detectó su contagio.

"Regresé con una ambulancia, no tuve contacto con nadie. Hice todo con permiso. De lo que estamos hablando es totalmente falso", señaló.

Cristiano Ronaldo presume físico durante su aislamiento El atacante luso se encuentra aislado, luego de dar positivo a Covid-19

Añadiendo: “Un señor de Italia a quien no quiero nombrar, dice que no he seguido el protocolo, pero es falso. He respetado y respetaré los protocolos. Estoy calmado”.

Cristiano Ronaldo no podrá estar con la Juventus en la Serie A, ni en el arranque de la UEFA Champions League, aunque se prevé que esté disponible para la segunda jornada, cuando su equipo se mida ante el Barcelona de Lionel Messi a finales de octubre.

