Sonora suspende ingreso de aficionados a los estadios de beisbol

Luego de la actitud inapropiada que tuvo la afición en la Liga Mexicana del Pacífico, al violar el protocolo sanitario en los estadios, Sonora tomó una decisión drástica: cerrar sus tres inmuebles que tiene de beisbol, con el fin de evitar posibles contagios de Covid-19.

El Órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica fue quien determinó suspender este sábado el ingreso de los aficionados a los estadios de beisbol, así lo informó Jorge Vidal Ahumada, vocero del Órgano.

Los Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Ciudad Obregón y los Mayos de Navajoa, son los tres equipos de Sonora. Todos ellos no podrán recibir a sus aficionados, en los próximos encuentros de la Liga Mexicana del Pacífico.

Cabe mencionar que el pasado jueves, durante el duelo entre los Yaquis de Ciudad Obregón y las Águilas de Mexicali, la mayoría de los aficionados que estuvieron en las gradas, no respetaron las medidas de higiene, al no portar cubrebocas y no mantener el distanciamiento social, situación que llevó a las autoridades sanitarias locales a suspender el ingreso de la gente a los recintos.

