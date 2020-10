Raúl Jiménez no dudó en renovar con el Wolverhampton

Raúl Jiménez tuvo una gran temporada con el Wolverhampton por lo que durante el mercado de verano surgieron varios rumores hacer de que cambiaría de equipo; sin embargo, ninguno se concretó. Pese a esto, el futbolista mexicano aseguró que está muy feliz de quedarse y de haber renovado su contrato.

Neza FC posa con máscaras al estilo de Toros Neza

Luchadores que han perdido la vida en el ring

“Estoy muy feliz de haber extendido mi contrato. Estoy dando lo mejor de mí para seguir mejorando, para convertir a los Wolves con mis compañeros en un club importante aquí en Inglaterra. Así que estoy muy feliz de esto y de seguir así”, declaró a los Wolves.

El delantero aseguró que nunca dudó en renovar su contrato con los Wolves. ''Bueno, nunca dudé (en renovar). Creo que desde el principio, cuando iba a venir aquí, el entrenador me llamó, me dijo que me quería en su equipo, me dijo que el club me podía dar la confianza. Cuando eso pasa, cuando sientes desde el principio que eres el hombre importante al frente, sabes que estás en un buen lugar, que serás feliz, así es sencillo tomar la decisión”, comentó.

No obstante, Raúl no cierra la posibilidad de salir del club inglés ya que así es el futbol. “Siempre tienes que dejar las puertas abiertas para todo, pero no perder la cabeza. Creo que todas las ventanas de transferencias son iguales, así que si me quedé estoy muy feliz y voy a seguir igual, si me tengo que ir será parte de esto. Somos profesionales, somos futbolistas y es parte nuestras vidas, pero soy muy feliz aquí”, dijo.

¿De qué murió el luchador Príncipe Aéreo? Un infarto pudo haber acabado con la vida del joven luchador

Por lo mientras, el ex jugador del América aseguró que quiere hacer historia en el Wolverhampton. “Estoy buscando hacer mi propia historia, estoy aquí para seguir ayudando al equipo a cumplir nuestros objetivos y en lo personal quiero seguir anotando, haciendo historia en el equipo y seguir trabajando duro para luchar por todo”, apuntó.

Por último señaló que están trabajando para calificar a la Champions League y que sólo es cuestión de tiempo para poder acceder al torneo. “Si seguimos trabajando como lo hemos hecho en las dos últimas temporadas en la Premier League. La última temporada creo que merecíamos más, el último partido no conseguimos lo que buscábamos, pero creo que somos un gran equipo, una gran familia entonces podemos lograrlo”, agregó.