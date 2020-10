El nuevo récord de Messi con su primer gol en la Champions League 2020-21

Este martes comenzó la fase de grupos de la Champions League 2020-2021, el Barcelona debutó ante el Ferencváros, y Lionel Messi no tardó en aparecer, pues fue quien abrió el marcador a favor del cuadro catalán desde los once pasos, tanto que lo llevó a imponer un nuevo récord.

De acuerdo al dato publicado por MisterChip, el astro argentino igualó a Ryan Giggs, en marcar en 16 ediciones de la Champions League, aunque Messi ha sido el único que lo ha hecho de forma consecutiva.

Pero eso no fue todo para la Pulga, ya que también con su tanto, amplío su propio récord, pues es el único futbolista que le ha marcado a 36 equipos distintos en la UEFA Champions League.

Leo #Messi has now scored against a record-extending 36 different teams in the @ChampionsLeague! 🐐 pic.twitter.com/C5EuAw5AvI

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020